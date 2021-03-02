Байден и Джонсон поздравили Горбачёва с 90-летием
- РИА Новости
Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-секретаря политика Павла Палажченко.
«Поздравлений очень много, мы передаём в реальном времени. От Владимира Путина, Ангелы Меркель, Джо Байдена, от британского премьера Джонсона, от бывшего британского премьера Джона Мейджора», — сказал Палажченко.
Пресс-секретарь «Горбачёв-Фонда» Владимир Поляков в беседе с «Петербургским дневником» сообщил, что пришли поздравления и от президента Италии Серджо Маттареллы.
«Поздравления до сих пор идут потоком», — отметил он.
По его словам, музыкальное поздравление юбиляру прислал Андреа Бочелли.
Ранее российский лидер Владимир Путин направил Горбачёву поздравительную телеграмму по случаю его 90-летия.