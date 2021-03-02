Байден и Джонсон поздравили Горбачёва с 90-летием

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравили экс-президента СССР Михаила Горбачёва с 90-летием.

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-секретаря политика Павла Палажченко.

«Поздравлений очень много, мы передаём в реальном времени. От Владимира Путина, Ангелы Меркель, Джо Байдена, от британского премьера Джонсона, от бывшего британского премьера Джона Мейджора», — сказал Палажченко.

Пресс-секретарь «Горбачёв-Фонда» Владимир Поляков в беседе с «Петербургским дневником» сообщил, что пришли поздравления и от президента Италии Серджо Маттареллы.

«Поздравления до сих пор идут потоком», — отметил он.

По его словам, музыкальное поздравление юбиляру прислал Андреа Бочелли.

Ранее российский лидер Владимир Путин направил Горбачёву поздравительную телеграмму по случаю его 90-летия.