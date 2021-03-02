Меркель поздравила Горбачёва с 90-летним юбилеем

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила первого президента СССР Михаила Горбачёва с 90-летним юбилеем. Текст телеграммы распространила пресс-служба германского правительства.

«Я хотела бы использовать этот торжественный для вас день, чтобы ещё раз поблагодарить за ваше личное участие в деле мирного преодоления холодной войны, а также завершения объединения Германии», — говорится в послании.

Как отметила Меркель, в Германии не забывают вклад политика в объединение и его личные усилия во имя дружественных отношений между двумя странами.

В свою очередь, глава МИД ФРГ Хайко Маас в своём Twitter назвал Горбачёва «отцом гласности и перестройки».

Ранее российский лидер Владимир Путин направил Горбачёву поздравительную телеграмму по случаю его 90-летия.