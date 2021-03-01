Гутерреш оценил собранную в помощь Йемену сумму денег

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прокомментировал итоги донорской конференции по Йемену и её результаты.

«Результаты сегодняшней конференции разочаровывают. Страны-доноры пообещали предоставить примерно $1,7 млрд. Это меньше, чем мы получили в 2020 году, и на $1 млрд меньше, чем мы получили в 2019 году», — цитирует ТАСС.

Генсек ООН выразил благодарность внёсшим деньги, а также призвал остальных «ещё раз задуматься о том, что можно сделать, чтобы помочь предотвратить сильнейший голод за последние несколько десятилетий».

В ноябре 2020 года ООН выделила $100 млн для предотвращения распространения голода в мире, вызванного в том числе пандемией коронавируса.