В РФПИ рассказали о ходе процесса регистрации «Спутника V» в ЕС

По словам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, прозвучавшим в эфире телеканала «Россия 24», фонд рассчитывает, что на этой неделе начнётся очередной этап работы по регистрации вакцины «Спутник V» Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА).

«Мы продолжаем работать с европейским регулятором, мы подали заявку на одобрение ещё в январе и надеемся начать процесс этого ревью уже буквально на этой неделе. Параллельно с этим процессом работы с европейским регулятором мы продолжим работу со странами (ЕС. —RT)», — цитирует его ТАСС.

Дмитриев также положительно оценил информацию, что Словакия стала второй страной ЕС, которая зарегистрировала у себя «Спутник V».

Ранее Словакия стала 39-й страной в мире и второй в ЕС, которая решила зарегистрировать на своей территории российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».