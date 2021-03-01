В РФПИ рассказали о ходе процесса регистрации «Спутника V» в ЕС
- Reuters
«Мы продолжаем работать с европейским регулятором, мы подали заявку на одобрение ещё в январе и надеемся начать процесс этого ревью уже буквально на этой неделе. Параллельно с этим процессом работы с европейским регулятором мы продолжим работу со странами (ЕС. —RT)», — цитирует его ТАСС.
Дмитриев также положительно оценил информацию, что Словакия стала второй страной ЕС, которая зарегистрировала у себя «Спутник V».
Ранее Словакия стала 39-й страной в мире и второй в ЕС, которая решила зарегистрировать на своей территории российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».