Чешский лекарственный регулятор начал изучение «Спутника V»

Эксперты чешского Государственного института по контролю лекарств (ГИКЛ) начали изучать документацию по российской вакцине от коронавируса «Спутник V».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря института Клару Брунцликову.

«Эксперты нашего института начали заниматься «Спутником V», однако, к сожалению, у нас очень мало соответствующей информации, исходя из которой можно было бы прийти к каким-либо выводам», — сказала она.

Брунцликова уточнила, что исследование проходит согласно указанию аппарат кабмина Чехии.

Ранее чешский премьер-министр Андрей Бабиш выразил мнение, что Чехия может начать вакцинацию российским препаратом против коронавируса «Спутник V» без его регистрации Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА).