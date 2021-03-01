Чешский лекарственный регулятор начал изучение «Спутника V»

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Эксперты чешского Государственного института по контролю лекарств (ГИКЛ) начали изучать документацию по российской вакцине от коронавируса «Спутник V».
Чешский лекарственный регулятор начал изучение «Спутника V»
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря института Клару Брунцликову.

«Эксперты нашего института начали заниматься «Спутником V», однако, к сожалению, у нас очень мало соответствующей информации, исходя из которой можно было бы прийти к каким-либо выводам», — сказала она.

Брунцликова уточнила, что исследование проходит согласно указанию аппарат кабмина Чехии.

Ранее чешский премьер-министр Андрей Бабиш выразил мнение, что Чехия может начать вакцинацию российским препаратом против коронавируса «Спутник V» без его регистрации Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА).

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