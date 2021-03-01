ВВП Италии рухнул на 8,9% в 2020 году

Экономика Италии в 2020 году испытала серьёзный спад.

Как сообщает ANSA со ссылкой на INSTAT, ВВП страны рухнул на 8,9%. Предварительно, снижение оценивалось в 8,8%.

Объём экономики опустился ниже €1,6 трлн, что является самым низким значением с 1997 года.

Дефицит бюджета в прошлом году составил €155,6 млрд, или 9,5% ВВП. Это максимальное отрицательное сальдо по крайней мере с 1995 года, хотя оно и оказалось ниже официально ожидавшихся 10,8% ВВП.

Ранее новый премьер-министр Италии Марио Драги объявил состав своего правительства, в котором сохранили свои посты некоторые министры из прошлого кабмина.