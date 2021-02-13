Драги объявил состав нового правительства Италии

Новый премьер-министр Италии Марио Драги объявил состав своего правительства, в котором сохранили свои посты некоторые министры из прошлого кабмина.

Об этом информирует Rai News 24.

В том числе сохранят свои должности министры иностранных и внутренних дел Италии Луиджи Ди Майо и Лучана Ламорджезе, министр обороны Лоренцо Гуэрини, глава Минкультуры Дарио Франческини, а также глава Минздрава Роберто Сперанца.

Пост главы Министерства юстиции займёт экс-глава Конституционного суда Италии Марта Картабия. Главой Министерства экономики и финансов станет гендиректор центрального банка Bankitalia Даниэле Франко.

Ранее сообщалось, что бывший председатель Европейского центробанка Марио Драги сформировал новое правительство Италии и представил его состав президенту страны Серджо Маттарелле.