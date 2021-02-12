Драги дал согласие возглавить правительство Италии

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Бывший председатель Европейского центробанка Марио Драги сформировал новое правительство Италии и представил его состав президенту страны Серджо Маттарелле.
Драги дал согласие возглавить правительство Италии
  • Reuters

«Президент Серджо Маттарелла принял профессора Марио Драги, который по поручению от 3 февраля согласился возглавить правительство и представил президенту состав министров», —  заявил генсек канцелярии президента Уго Дзампетти.

Выступление Дзампетти транслировало в прямом эфире государственное телевидение Rai.

Ранее сообщалось, что президент Италии Серджо Маттарелла поручил бывшему главе ЕЦБ Марио Драги сформировать новое правительство страны. 

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