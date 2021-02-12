Драги дал согласие возглавить правительство Италии
- Reuters
«Президент Серджо Маттарелла принял профессора Марио Драги, который по поручению от 3 февраля согласился возглавить правительство и представил президенту состав министров», — заявил генсек канцелярии президента Уго Дзампетти.
Выступление Дзампетти транслировало в прямом эфире государственное телевидение Rai.
Ранее сообщалось, что президент Италии Серджо Маттарелла поручил бывшему главе ЕЦБ Марио Драги сформировать новое правительство страны.