В ЕК заявили о наличии во всех странах ЕС более заразных штаммов COVID-19

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Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес заявила, что во всех странах — членах Евросоюза были зафиксированы более заразные штаммы коронавирусной инфекции COVID-19.
В ЕК заявили о наличии во всех странах ЕС более заразных штаммов COVID-19
  • © РИА Новости / Кирилл Брага

«Варианты представляют собой явную угрозу, поскольку более активно передающиеся варианты в настоящее время присутствуют во всех государствах — членах ЕС, а в некоторых из них они стали основным штаммом», — цитирует её РИА Новости.

Вместе с этим Кириакидес не стала уточнять, о каких именно мутациях коронавируса идёт речь.

Ранее президент России Владимир Путин заявил об эффективности российских вакцин против мутаций COVID-19.

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