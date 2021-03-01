В ЕК заявили о наличии во всех странах ЕС более заразных штаммов COVID-19
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«Варианты представляют собой явную угрозу, поскольку более активно передающиеся варианты в настоящее время присутствуют во всех государствах — членах ЕС, а в некоторых из них они стали основным штаммом», — цитирует её РИА Новости.
Вместе с этим Кириакидес не стала уточнять, о каких именно мутациях коронавируса идёт речь.
Ранее президент России Владимир Путин заявил об эффективности российских вакцин против мутаций COVID-19.