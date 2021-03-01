Президент Польши обсудил с главой КНР вопрос покупки вакцины от COVID

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Президент Польши Анджей Дуда по телефону обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином вопрос закупки китайской вакцины от коронавируса.
Президент Польши обсудил с главой КНР вопрос покупки вакцины от COVID
  • Reuters

Об этом заявил PAP представитель канцелярии польского лидера Анджея Дуды, уполномоченный по созданию управления международной политики для президента Польши Кшиштоф Щерский.

«По просьбе премьер-министра Матеуша Моравецкого президент также поднял вопросы польско-китайского сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса, включая возможность закупок Польшей вакцин, произведённых в Китае», — сказал Щерский.

По его словам, вопрос о возможной закупке китайской вакцины «станет предметом дальнейших договорённостей на межправительственном уровне».

Ранее в Польше заявили об ускорении третьей волны коронавируса в стране.

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