Президент Польши обсудил с главой КНР вопрос покупки вакцины от COVID
- Reuters
Об этом заявил PAP представитель канцелярии польского лидера Анджея Дуды, уполномоченный по созданию управления международной политики для президента Польши Кшиштоф Щерский.
«По просьбе премьер-министра Матеуша Моравецкого президент также поднял вопросы польско-китайского сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса, включая возможность закупок Польшей вакцин, произведённых в Китае», — сказал Щерский.
По его словам, вопрос о возможной закупке китайской вакцины «станет предметом дальнейших договорённостей на межправительственном уровне».
Ранее в Польше заявили об ускорении третьей волны коронавируса в стране.