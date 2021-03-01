Президент Польши обсудил с главой КНР вопрос покупки вакцины от COVID

Президент Польши Анджей Дуда по телефону обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином вопрос закупки китайской вакцины от коронавируса.

Об этом заявил PAP представитель канцелярии польского лидера Анджея Дуды, уполномоченный по созданию управления международной политики для президента Польши Кшиштоф Щерский.

«По просьбе премьер-министра Матеуша Моравецкого президент также поднял вопросы польско-китайского сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса, включая возможность закупок Польшей вакцин, произведённых в Китае», — сказал Щерский.

По его словам, вопрос о возможной закупке китайской вакцины «станет предметом дальнейших договорённостей на межправительственном уровне».

Ранее в Польше заявили об ускорении третьей волны коронавируса в стране.