Трамп раскритиковал деятельность Байдена в первый месяц на посту президента

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В своём первом большом публичном выступлении после ухода с поста президента США Дональд Трамп подверг критике политику Джо Байдена в его первый месяц на посту главы государства.
Трамп раскритиковал деятельность Байдена в первый месяц на посту президента
  • © Reuters

«Мы все знали, что администрация Байдена будет плохой, но даже не представляли насколько», — цитирует The Hill заявление Трампа на консервативной конференции CPAC в Орландо.

В частности, Трамп затронул такие темы, как пандемия, мигранты, торговля, права трансгендеров.

По его словам, администрация Байдена «против рабочих мест, против семьи, против границ, против энергетики, против женщин и науки».

Ранее американский лидер Джо Байден отменил указ своего предшественника Дональда Трампа об ограничении на въезд в США для ряда категорий иностранцев.

Трамп в апреле 2020 года подписал указ (а затем продлил его действие), который препятствовал въезду в США иммигрантов, представляющих собой риск для рынка труда страны.

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