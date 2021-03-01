Трамп раскритиковал деятельность Байдена в первый месяц на посту президента
- © Reuters
«Мы все знали, что администрация Байдена будет плохой, но даже не представляли насколько», — цитирует The Hill заявление Трампа на консервативной конференции CPAC в Орландо.
В частности, Трамп затронул такие темы, как пандемия, мигранты, торговля, права трансгендеров.
По его словам, администрация Байдена «против рабочих мест, против семьи, против границ, против энергетики, против женщин и науки».
Ранее американский лидер Джо Байден отменил указ своего предшественника Дональда Трампа об ограничении на въезд в США для ряда категорий иностранцев.
Трамп в апреле 2020 года подписал указ (а затем продлил его действие), который препятствовал въезду в США иммигрантов, представляющих собой риск для рынка труда страны.