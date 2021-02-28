В Таиланде полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что протестующие требовали отставки правительства премьера Праюта Чан-Оча, замены действующей Конституции Таиланда и реформы монархии.
Вместе с этим митингующие хотели, чтобы правящий монарх, король Маха Ватчиралонгкон (Рама Х), отказался от прямого командования гвардейскими частями.
Ранее в центре ирландского Дублина акции протеста против карантинных мер переросли в столкновения между полицией и демонстрантами.