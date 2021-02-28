В Таиланде полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов

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В Бангкоке таиландская полиция применила водомётные пушки, слезоточивый газ и резиновые пули для разгона демонстрантов, вышедших на акцию протеста против правительства страны.
В Таиланде полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что протестующие требовали отставки правительства премьера Праюта Чан-Оча, замены действующей Конституции Таиланда и реформы монархии.

Вместе с этим митингующие хотели, чтобы правящий монарх, король Маха Ватчиралонгкон (Рама Х), отказался от прямого командования гвардейскими частями.

Ранее в центре ирландского Дублина акции протеста против карантинных мер переросли в столкновения между полицией и демонстрантами.

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