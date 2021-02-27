В Дублине произошли столкновения полиции с протестующими против карантина

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В центре ирландского Дубина акции протеста против карантинных мер переросли в столкновения между полицией и демонстрантами.
В Дублине произошли столкновения полиции с протестующими против карантина
  • Reuters

Об этом сообщает телеканал RTE.

Уточняется, что в итоге были задержаны 23 человека, один полицейский был госпитализирован.

По данным телеканала, всего в протестах приняли участие сотни человек.

Причиной начала столкновений стало то, что при попытке демонстрантов войти в парк Сант-Стивенс-Грин один из митингующих направил на полицейского похожий на зажжённую петарду предмет.

Ранее в Мадриде, Барселоне и других испанских городах прошли акции протеста против приговора рэп-исполнителю Пабло Аселю, некоторые из них переросли в беспорядки.

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