В Дублине произошли столкновения полиции с протестующими против карантина
- Reuters
Об этом сообщает телеканал RTE.
Уточняется, что в итоге были задержаны 23 человека, один полицейский был госпитализирован.
По данным телеканала, всего в протестах приняли участие сотни человек.
Причиной начала столкновений стало то, что при попытке демонстрантов войти в парк Сант-Стивенс-Грин один из митингующих направил на полицейского похожий на зажжённую петарду предмет.
Ранее в Мадриде, Барселоне и других испанских городах прошли акции протеста против приговора рэп-исполнителю Пабло Аселю, некоторые из них переросли в беспорядки.