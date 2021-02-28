В США за сутки выявили более 68 тысяч случаев коронавируса

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В США за сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили у 68 071 человека.
В США за сутки выявили более 68 тысяч случаев коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.

За всё время пандемии в США выявили более 28,5 млн случаев инфицирования.

Всего за время пандемии COVID-19 число летальных случаев среди пациентов с этим диагнозом почти достигло 512 тыс.

Ранее президент США Джо Байден пообещал выделить $160 млрд на меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, а также средства на разовые выплаты населению в рамках плана спасения Америки.

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