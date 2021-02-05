Байден намерен выделить $160 млрд на борьбу с коронавирусом
- Reuters
«Вот что в этом плане. Во-первых, он предусматривает $160 млрд на нашу национальную стратегию борьбы с COVID-19, куда входят дополнительные деньги на производство, доставку и обустройство пунктов вакцинирования», — цитирует американского лидера РИА Новости.
Кроме того, власти намерены выдать по $1400 на человека нуждающимся.
Ранее сообщалось, что в США число людей, получивших одну или две дозы вакцины от коронавируса, превысило число выявленных в стране случаев инфицирования COVID-19.