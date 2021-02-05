Байден намерен выделить $160 млрд на борьбу с коронавирусом

Президент США Джо Байден пообещал выделить $160 млрд на меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, а также средства на разовые выплаты населению в рамках плана спасения Америки.

«Вот что в этом плане. Во-первых, он предусматривает $160 млрд на нашу национальную стратегию борьбы с COVID-19, куда входят дополнительные деньги на производство, доставку и обустройство пунктов вакцинирования», — цитирует американского лидера РИА Новости.

Кроме того, власти намерены выдать по $1400 на человека нуждающимся.

Ранее сообщалось, что в США число людей, получивших одну или две дозы вакцины от коронавируса, превысило число выявленных в стране случаев инфицирования COVID-19.