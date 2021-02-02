Bloomberg: в США число привившихся превысило количество выявленных случаев COVID-19

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В США число людей, получивших одну или две дозы вакцины от коронавируса, превысило количество выявленных в стране случаев COVID-19.
Bloomberg: в США число привившихся превысило количество выявленных случаев COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Согласно подсчётам Bloomberg Vaccine Tracker, одну или две дозы вакцины получили уже 26,5 млн жителей США, при этом, по данным Университета Джонса Хопкинса, в Соединённых Штатах выявили 26,3 млн случаев коронавируса.

Как указывает агентство, в среднем в США ежедневно вводится около 1,35 млн доз вакцины, что, согласно имеющейся информации, больше чем в любой другой стране мира.

Ранее сообщалось, что жителей США с 1 февраля обязали носить маски в общественном транспорте, включая самолёты, поезда и такси, а также в аэропортах и на вокзалах.

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