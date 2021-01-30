В США ввели обязательное ношение масок в общественном транспорте

Жителей США с 1 февраля обязали носить маски в общественном транспорте, включая самолёты, поезда и такси, а также в аэропортах и на вокзалах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление американского Центра по контролю и профилактике заболеваний.

«Требование о ношении масок на транспорте защитит американцев и даст уверенность, что мы сможем снова безопасно путешествовать даже во время пандемии», — следует из указа директора центра Марти Цетрона.

Как отмечает агентство, ранее ношение масок было только рекомендацией, а теперь невыполнение этого требования будет расцениваться как нарушение закона.

Исключение сделано для детей младше двух лет и лиц с определёнными медицинскими противопоказаниями.

С 21 января в США ввели карантин для прибывающих из-за рубежа.