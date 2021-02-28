В США оценили возможность санкций против наследного принца Саудовской Аравии

В Белом доме высказались по поводу возможности введения санкций против наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда из-за убийства журналиста Джамаля Хашукджи.

Как отметила пресс-секретарь президента США Джен Псаки в эфире CNN, у США есть «более эффективные способы» воздействия, нежели санкционные ограничения.

«Мы считаем, что есть более эффективные способы, чтобы не допустить этого в будущем, а также чтобы оставить место для того, чтобы работать с саудовцами там, где есть согласие, где есть национальный интерес для США. Так выглядит дипломатия», — цитирует её РИА Новости.

Она добавила, что исторически сложилось, что американские администрации не вводят санкции против лидеров иностранных правительств, чтобы иметь возможность вести диалог.

Ранее в офисе директора Национальной разведки США заявили, что, по оценкам ведомства, убийство журналиста Джамаля Хашукджи в 2018 году было лично одобрено наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

В сентябре 2020 года сообщалось, что США ввели санкции против главы Венесуэлы Николаса Мадуро.