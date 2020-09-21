США вводят санкции против Мадуро из-за Ирана

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о введении санкций против главы Венесуэлы Николаса Мадуро за его сотрудничество с Ираном.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы также вводим санкции в отношении... Николаса Мадуро за связи с Ираном», — сказал Помпео.

По его словам, власти Ирана сотрудничали с Венесуэлой, чтобы обойти оружейное эмбарго ООН.

Госсекретарь также добавил, что его указом Соединённые Штаты вводят односторонние санкции против Ирана, затрагивающие иранское Министерство обороны.

«Сегодня я предпринимаю первый шаг в соответствии с этим указом, ввожу санкции в отношении Министерства обороны Ирана и логистических подразделений ВС», — отметил он.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель объяснил, почему США не могут инициировать восстановление санкций ООН против Ирана.