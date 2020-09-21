США вводят санкции против Мадуро из-за Ирана

Короткая ссылка
Госсекретарь США Майк Помпео заявил о введении санкций против главы Венесуэлы Николаса Мадуро за его сотрудничество с Ираном.
США вводят санкции против Мадуро из-за Ирана
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы также вводим санкции в отношении... Николаса Мадуро за связи с Ираном», — сказал Помпео. 

По его словам, власти Ирана сотрудничали с Венесуэлой, чтобы обойти оружейное эмбарго ООН.

Госсекретарь также добавил, что его указом Соединённые Штаты вводят односторонние санкции против Ирана, затрагивающие иранское Министерство обороны.

«Сегодня я предпринимаю первый шаг в соответствии с этим указом, ввожу санкции в отношении Министерства обороны Ирана и логистических подразделений ВС», — отметил он.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель объяснил, почему США не могут инициировать восстановление санкций ООН против Ирана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить