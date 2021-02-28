Генсек СЕ отметила роль России в работе по защите прав человека

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич в письме по случаю 25-летия вступления России в СЕ отметила роль Москвы в совместной работе организации по защите прав человека и демократии.

Генсек СЕ напомнила, что с момента вступления в организацию Россия ратифицировала около 70 конвенций и протоколов, в том числе Европейскую конвенцию по правам человека и Европейскую социальную хартию.

«В общеевропейской семье, состоящей из 47 стран, Россия играет жизненно важную роль в совместной работе в интересах прав человека, демократии и верховенства закона в рамках общего правового поля», — приводит текст её письма главе МИД России Сергею Лаврову ТАСС.

Ранее Лавров в своём обращении к генсеку СЕ призвал не допустить превращения Парламентской ассамблеи «в арену для сведения счётов» и «навязывания неконсенсусных документов», а также стремиться к свободе Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от политических и идеологических пристрастий.