Умер мэр Загреба Милан Бандич
- Reuters
«С глубоким сожалением мы сообщаем нашим согражданам, коллегам, друзьям, загребской и хорватской общественности, что внезапно сегодня, 28 февраля, на 66-м году жизни мэр города Загреб Милан Бандич скончался от сердечного приступа», — приводит сообщение газета Jutarnji list.
По информации издания, Бандичу стало плохо в ночь на 28 февраля, его срочно доставили в больницу Святого Духа, где он впоследствии скончался.
В декабре сообщалось, что от последствий коронавируса скончался мэр Харькова Геннадий Кернес.