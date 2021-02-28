Умер мэр Загреба Милан Бандич

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Мэр Загреба Милан Бандич скончался в возрасте 65 лет в результате сердечного приступа, сообщили в администрации хорватской столицы.
Умер мэр Загреба Милан Бандич
  • Reuters

«С глубоким сожалением мы сообщаем нашим согражданам, коллегам, друзьям, загребской и хорватской общественности, что внезапно сегодня, 28 февраля, на 66-м году жизни мэр города Загреб Милан Бандич скончался от сердечного приступа», — приводит сообщение газета Jutarnji list.

По информации издания, Бандичу стало плохо в ночь на 28 февраля, его срочно доставили в больницу Святого Духа, где он впоследствии скончался.

В декабре сообщалось, что от последствий коронавируса скончался мэр Харькова Геннадий Кернес.

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