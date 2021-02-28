Болгария не примет участия в учениях НАТО из-за коронавируса у экипажа

Болгария не примет участия в международных учениях НАТО Poseidon 21 в Чёрном море из-за случаев коронавируса среди членов экипажа кораблей, сообщил болгарский вице-премьер, министр обороны и безопасности Красимир Каракачанов.

«Информация верна, о существующих сложностях мы уведомили румынских коллег ещё неделю назад. В экипажах наших кораблей коронавирусом заболели пять человек», — цитирует его ТАСС.

Начальник штаба румынских ВМС Михай Панаит ранее заявил, что Болгария отказалась от участия в учениях НАТО из-за связанных с коронавирусом проблем.

27 февраля в Чёрном море стартовали учения НАТО Poseidon 21, в которых должны были принять участие более 700 военных из Болгарии, Греции, Испании, Румынии, США, Турции и Франции.