Болгария не примет участия в учениях НАТО из-за коронавируса у экипажа

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Болгария не примет участия в международных учениях НАТО Poseidon 21 в Чёрном море из-за случаев коронавируса среди членов экипажа кораблей, сообщил болгарский вице-премьер, министр обороны и безопасности Красимир Каракачанов.
Болгария не примет участия в учениях НАТО из-за коронавируса у экипажа
  • © Ministry of Defense of Ukraine

«Информация верна, о существующих сложностях мы уведомили румынских коллег ещё неделю назад. В экипажах наших кораблей коронавирусом заболели пять человек», — цитирует его ТАСС.

Начальник штаба румынских ВМС Михай Панаит ранее заявил, что Болгария отказалась от участия в учениях НАТО из-за связанных с коронавирусом проблем.

27 февраля в Чёрном море стартовали учения НАТО Poseidon 21, в которых должны были принять участие более 700 военных из Болгарии, Греции, Испании, Румынии, США, Турции и Франции.

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