Глава Евросовета приедет в Грузию с официальным визитом 28 февраля

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Председатель Евросовета Шарль Мишель прибудет в Грузию с официальным визитом 28 февраля.
Глава Евросовета приедет в Грузию с официальным визитом 28 февраля
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию президента страны Саломе Зурабишвили.

«1 марта председатель Евросовета Шарль Мишель встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, после чего состоится совместная пресс-конференция для прессы», — говорится в заявлении.

У главы Евросовета также запланированы переговоры с рядом высокопоставленных чиновников Грузии. 

Ранее сообщалось, что председатель Европейского совета Шарль Мишель посетит Украину в начале марта.

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