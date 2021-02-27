Глава Евросовета приедет в Грузию с официальным визитом 28 февраля

Председатель Евросовета Шарль Мишель прибудет в Грузию с официальным визитом 28 февраля.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию президента страны Саломе Зурабишвили.

«1 марта председатель Евросовета Шарль Мишель встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, после чего состоится совместная пресс-конференция для прессы», — говорится в заявлении.

У главы Евросовета также запланированы переговоры с рядом высокопоставленных чиновников Грузии.

Ранее сообщалось, что председатель Европейского совета Шарль Мишель посетит Украину в начале марта.