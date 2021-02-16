Глава Евросовета посетит Украину с рабочим визитом в марте

Председатель Европейского совета Шарль Мишель посетит Украину в начале марта.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в интервью агентству «Укринформ».

«На всех высоких встречах, в том числе и с господином Шарлем Мишелем, мы поднимали вопрос скорейшего подписания соглашения о совместном авиационном пространстве и видели готовность это сделать при первой же возможности. И есть надежда, что это произойдёт во время рабочего визита Шарля Мишеля на Украину 2—3 марта», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Совет Европы намерен привлечь консультантов к работе в рамках проекта по защите национальных меньшинств на Украине.