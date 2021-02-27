В Хорватии выявили первые случаи южноафриканского штамма COVID-19

Хорватские эпидемиологи выявили в стране первые случаи заболевания южноафриканским штаммом коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает телеканал N1 со ссылкой на эпидемиолога Горанки Петрович.

По её словам, южноафриканский штамм был обнаружен в образцах, которые были отосланы в Европейский центр по контролю над заболеваниями.

«Из 300 образцов 60 дали положительные результаты на британский штамм, что составило 20%. Это довольно высокий показатель. Также у двух человек, которые вернулись из Африки, из Занзибара, был подтверждён южноафриканский вариант», — сказала она.

Как добавила специалист, исследования показывают, что британский штамм коронавируса распространяется быстрее, чем его южноафриканский вариант.

Ранее эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове рассказала о южноафриканском штамме коронавируса.