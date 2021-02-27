Глава МИД Ирана провёл переговоры с иракским коллегой

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф провёл переговоры со своим коллегой из Ирака Фуадом Хусейном.

Отмечается, что встреча политиков прошла в Тегеране.

«Зариф осудил опасные действия США в ходе удара по иракским силам в районе сирийской границы, назвав эту атаку незаконным нарушением территориальной целостности страны», — сообщает пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.

Глава МИД Ирана добавил, что некоторые атаки на территории Ирака «являются подозрительными и, возможно, осуществлены для того, чтобы посеять раздор в отношениях Тегерана и Багдада и подорвать безопасность страны».

Ранее Пентагон подтвердил, что в ночь на 26 февраля нанёс удар по проиранскому ополчению в Сирии по указу президента США Джо Байдена.

В Иране назвали удар США по Сирии нарушением международного права.