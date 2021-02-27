Глава МИД Ирана провёл переговоры с иракским коллегой

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Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф провёл переговоры со своим коллегой из Ирака Фуадом Хусейном.
Глава МИД Ирана провёл переговоры с иракским коллегой
  • Reuters

Отмечается, что встреча политиков прошла в Тегеране.

«Зариф осудил опасные действия США в ходе удара по иракским силам в районе сирийской границы, назвав эту атаку незаконным нарушением территориальной целостности страны», — сообщает пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.

Глава МИД Ирана добавил, что некоторые атаки на территории Ирака «являются подозрительными и, возможно, осуществлены для того, чтобы посеять раздор в отношениях Тегерана и Багдада и подорвать безопасность страны». 

Ранее Пентагон подтвердил, что в ночь на 26 февраля нанёс удар по проиранскому ополчению в Сирии по указу президента США Джо Байдена.

В Иране назвали удар США по Сирии нарушением международного права.

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