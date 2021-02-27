Число умерших от последствий коронавируса в мире превысило 2,5 млн

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Число умерших от последствий коронавирусной инфекции COVID-19 по всему миру превысило 2,5 млн, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
Число умерших от последствий коронавируса в мире превысило 2,5 млн
  • АГН «Москва»

Согласно последней информации, за время пандемии скончались 2 517 422 заболевших коронавирусом.

Наибольшее число летальных случаев, связанных с COVID-19, зафиксировано в США (510 458), Бразилии (252 835), Мексике (184 474), Индии (156 938) и Великобритании (122 648).

При этом во всём мире зарегистрировано 113 415 604 случая коронавируса.

Больше всего заболевших COVID-19 выявлено в США (28 486 394), Индии (11 079 979) и Бразилии (10 455 630).

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали о снижении заболеваемости коронавирусом в мире.

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