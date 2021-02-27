В США рекомендовали одобрить вакцину Johnson & Johnson

В Соединённых Штатах консультативный совет экспертов при медицинском регуляторе FDA рекомендовал разрешить применение в стране вакцины Johnson & Johnson от коронавирусной инфекции.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на итоги голосования совета.

При этом ожидается, что FDA разрешит экстренное применение вакцины уже 27 февраля.

Эксперты консультативного совета заявили, что потенциальная польза от препарата превышает возможные риски.

Ранее сообщалось, что компания Johnson & Johnson подала во Всемирную организацию здравоохранения заявку на регистрацию вакцины от коронавируса бельгийского фармакологического подразделения Janssen.

Врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.