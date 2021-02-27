Венесуэла осудила ракетный удар США по объектам в Сирии

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Министерство иностранных дел Венесуэлы решительно осудило ракетный удар Соединённых Штатов по Сирии.
Венесуэла осудила ракетный удар США по объектам в Сирии
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении венесуэльского внешнеполитического ведомства в Twitter.

«Венесуэла решительно осуждает военное нападение США на территорию Сирии и выражает твердую солидарность с народом и правительством этой братской страны», — заявили в МИД.

Также в Венесуэле выразили сожаление, что «Вашингтон возвращается к бесконечной войне и уходит от дипломатии и международного права».

Ранее Пентагон подтвердил, что в ночь на 26 февраля нанёс удар по проиранскому ополчению в Сирии по указу президента США Джо Байдена.

В Иране назвали удар США по Сирии нарушением международного права.

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