Компания Пригожина ответила на предложение ФБР о вознаграждении

Пресс-служба принадлежащей предпринимателю Евгению Пригожину компании «Конкорд» прокомментировала предложение Федерального бюро расследований о вознаграждении за информацию о Пригожине.

Об этом информирует РИА Новости.

«Пригожина можно найти по адресу: город Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 7. Просим заплатить нам 250 тысяч долларов за предоставленные сведения», — заявили в компании.

Ранее ФБР предложило вознаграждение на сумму до $250 тыс. за информацию, которая «приведёт к аресту» Пригожина по делу о «вмешательстве» в американские выборы.

Компания «Конкорд» напомнила, что в 2020 году Интерпол исключил Пригожина из базы данных ведомства и аннулировал «красное уведомление» в отношении предпринимателя.

При этом в «Конкорде» отмечали, что 17 марта 2020 года обвинение по уголовному делу о якобы вмешательстве в американские выборы «было полностью снято Министерством юстиции США».