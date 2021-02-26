ФБР предложило вознаграждение за информацию о Пригожине

Федеральное бюро расследований США опубликовало объявление о вознаграждении за информацию о бизнесмене Евгении Пригожине из-за расследования о «российском вмешательстве».

«ФБР предлагает вознаграждение на сумму до $250 тыс. за информацию, которая приведёт к аресту Евгения Викторовича Пригожина», — говорится на сайте ФБР.

Как отметили в ведомстве, 16 февраля 2018 года Окружной суд США в Колумбии выдал ордер на арест Пригожина по обвинению в сговоре.

При этом в компании «Конкорд» напомнили, что в 2020 году Интерпол исключил Пригожина из базы данных ведомства и аннулировал «красное уведомление» в отношении бизнесмена. Кроме того, 17 марта 2020 года обвинение по уголовному делу о якобы вмешательстве в президентские выборы в США «было полностью снято Министерством юстиции США».

В марте 2020 года суд в США удовлетворил ходатайство прокуроров о прекращении дела в отношении российской компании «Конкорд менеджмент» по обвинению в якобы «вмешательстве» в американские президентские выборы.

В середине февраля 2018 года Минюст США и спецпрокурор Роберт Мюллер предъявили ряд обвинений российским компаниям и некоторым гражданам по делу так называемых русских троллей. Им инкриминировали сбор разведданных, использование похищенных личных данных граждан США и организацию протестов.

В их число попали Агентство интернет-исследований, «Конкорд менеджмент и консалтинг» и «Конкорд кейтеринг», а также сам Пригожин и ещё 12 россиян.