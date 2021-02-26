Белый дом заявил о законности авиаудара США по Сирии

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила о законности авиаударов по Сирии, потому что президент США Джо Байден руководствовался полномочиями по защите американских военных.

«Что касается внутреннего законодательства, президент предпринял эти действия в соответствии со своими полномочиями по защите военнослужащих США, цели были выбраны таким образом…, чтобы сдержать риск дополнительных нападений в последующие недели», — сказала Псаки журналистам, её слова приводит РИА Новости.

Что касается международного законодательства, то США руководствовались своим правом на самооборону, которое «отражено в статье 50 пункт 1 Хартии ООН», добавила она.

«Удары были и необходимы, чтобы ответить на угрозу, и пропорциональны предыдущим атакам», — сказала Псаки.

Ранее Пентагон подтвердил, что в ночь на 26 февраля нанёс удар по проиранскому ополчению в Сирии по указу президента США Джо Байдена.

Как заявили в США, во время удара ВВС было уничтожено девять объектов, ещё два частично разрушены.