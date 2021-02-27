Генсек ООН призвал избегать эскалации после удара США по САР

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предостерёг все стороны от эскалации после ударов США по Сирии, заявил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик.

«Он призывает все заинтересованные стороны проявлять сдержанность и избегать эскалации», — цитирует ТАСС Дюжаррика.

Он также добавил, что генсек внимательно следит за ситуацией вокруг ударов США по Сирии.

Ранее в МИД Сирии назвали «трусливой» атаку США в районе Дейр эз-Зора. Как заявили в Дамаске, авиаудар противоречит международному праву и Уставу ООН.

До этого Пентагон подтвердил, что в ночь на 26 февраля нанёс удар по проиранскому ополчению в Сирии по указу президента США Джо Байдена.