Лавров отметил важность дипломатического диалога с США по Сирии
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
По словам министра, в последнее время из разных источников поступают сведения о якобы решении США «вообще никогда из Сирии не уходить, вплоть до того, чтобы эту страну развалить», однако эти данные пока не подтверждаются.
«Мы имеем каналы общения с американцами по линии военных — это деконфликтинг. Они там присутствуют, это реальность, и деконфликтинг нужен, чтобы избежать столкновений, но по политико-дипломатической линии нам очень важно возобновить контакты. Надеемся, что новая администрация вскоре сформирует свои команды для этой цели», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с афганским коллегой Мохаммадом Ханифом Атмаром.
Ранее посол России в САР Александр Ефимов оценил политику Соединённых Штатов в Сирии.