Лавров отметил важность дипломатического диалога с США по Сирии

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил о важности возобновления политико-дипломатического диалога с США по вопросам Сирии.
Лавров отметил важность дипломатического диалога с США по Сирии
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам министра, в последнее время из разных источников поступают сведения о якобы решении США «вообще никогда из Сирии не уходить, вплоть до того, чтобы эту страну развалить», однако эти данные пока не подтверждаются.

«Мы имеем каналы общения с американцами по линии военных — это деконфликтинг. Они там присутствуют, это реальность, и деконфликтинг нужен, чтобы избежать столкновений, но по политико-дипломатической линии нам очень важно возобновить контакты. Надеемся, что новая администрация вскоре сформирует свои команды для этой цели», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с афганским коллегой Мохаммадом Ханифом Атмаром.

Ранее посол России в САР Александр Ефимов оценил политику Соединённых Штатов в Сирии.

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