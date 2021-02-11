Посол России в САР оценил политику США в Сирии

Посол России в САР Александр Ефимов в беседе с РИА Новости оценил политику Соединённых Штатов в Сирии.

«Я полагаю, что о планах американской администрации в отношении Сирии говорить пока рано», — заявил дипломат.

При этом он отметил, что «вряд ли стоит в принципе ожидать пересмотра линии США в сирийских делах, давление на Дамаск, вероятнее всего, продолжится, а нахождение американских войск на сирийской земле в этом смысле — один из главных инструментов Вашингтона, о чём сами американцы неоднократно говорили».

«Американская оккупация не только препятствуют освоению Дамаском принадлежащих ему природных ресурсов, о чём я уже говорил, но и мешает восстановлению суверенитета законных властей на всей сирийской территории, потворствуя, в частности, сепаратистским устремлениям на северо-востоке», — сообщил Ефимов.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

Из международных тем обсуждалось, в частности, содействие мирному урегулированию в Сирии и Ливии, а также ситуация на Украине.