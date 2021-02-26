В США заявили о провале политики максимального давления на Иран

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Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что американская политика максимального давления на Иран не оправдала себя.
В США заявили о провале политики максимального давления на Иран
  • Reuters

По его словам, подобная линия поведения Вашингтона привела к тому, что иранские власти теперь намного ближе подошли к возможности создания ядерного оружия.

«Максимальное давление должно было способствовать выработке лучшей сделки... изолировать Иран от остального мира и обеспечить США лучшие позиции. По факту это не привело ни к чему подобному. Сегодня Иран после завершения срока администрации президента Трампа намного ближе подошёл к разработке ядерного оружия», — цитирует его ТАСС.

Как отметил Прайс, американская сторона в данном вопросе приступила к «проницательной дипломатии с союзниками и партнёрами».

Ранее американский президент Джо Байден на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что США готовы вернуться к переговорам по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе в формате «5 + 1».

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