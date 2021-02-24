В Госдепе заявили, что терпение США по Ирану не безгранично
- Reuters
«Наша цель во всём этом — обеспечить, чтобы у нас вновь были верифицируемые и постоянные ограничения иранской ядерной программы, чтобы Иран не смог приобрести ядерное оружие», — цитирует РИА Новости Прайса.
Он подчеркнул, что «терпение Соединённых Штатов не безгранично».
По словам Прайса, предложение США вести переговоры с Ираном под эгидой ЕС с участием «шестёрки» международных посредников всё ещё в силе.
Ранее американский президент Джо Байден на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что США готовы вернуться к переговорам по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе в формате «5 + 1».