В Госдепе заявили, что терпение США по Ирану не безгранично

Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что терпение Соединённых Штатов по Ирану имеет границы.

«Наша цель во всём этом — обеспечить, чтобы у нас вновь были верифицируемые и постоянные ограничения иранской ядерной программы, чтобы Иран не смог приобрести ядерное оружие», — цитирует РИА Новости Прайса.

Он подчеркнул, что «терпение Соединённых Штатов не безгранично».

По словам Прайса, предложение США вести переговоры с Ираном под эгидой ЕС с участием «шестёрки» международных посредников всё ещё в силе.

Ранее американский президент Джо Байден на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что США готовы вернуться к переговорам по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе в формате «5 + 1».