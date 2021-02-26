Китайские врачи за сутки выявили шесть случаев коронавируса
Летальных исходов за 24 часа не зарегистрировано, 43 человека были выписаны из медучреждений.
Все шесть новых случаев заражения являются ввозными: четыре выявлены в Шанхае, два — в провинции Гуандун. Всего с начала пандемии китайские медики выявили среди прибывших из-за рубежа 4 974 заболевших, 4 818 из них уже выздоровели и были выписаны. На лечении находятся 156 человек.
Ранее сообщалось, что Китай одобрил для применения ещё две собственные вакцины от COVID-19.