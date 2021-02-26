Китайские врачи за сутки выявили шесть случаев коронавируса

Власти Китая зафиксировали за минувшие сутки шесть новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщает ТАСС.

Летальных исходов за 24 часа не зарегистрировано, 43 человека были выписаны из медучреждений.

Все шесть новых случаев заражения являются ввозными: четыре выявлены в Шанхае, два — в провинции Гуандун. Всего с начала пандемии китайские медики выявили среди прибывших из-за рубежа 4 974 заболевших, 4 818 из них уже выздоровели и были выписаны. На лечении находятся 156 человек.

Ранее сообщалось, что Китай одобрил для применения ещё две собственные вакцины от COVID-19.