Йемен одобрил использование вакцины AstraZenecа

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Министерство здравоохранения Йемена одобрило использование британской вакцины AstraZenecа от коронавируса.
Йемен одобрил использование вакцины AstraZenecа
  • Reuters

«Министерство общественного здравоохранения и населения заявило о согласии на экстренное использование британской вакцины AstraZenecа и готовится получить первую поставку препарата», — приводит РИА Новости заявление национальной комиссии по борьбе с коронавирусом.

Препарат AstraZenecа стал первой вакциной от коронавируса, одобренной в Йемене.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что согласился бы получить вакцину от COVID-19 производства компании AstraZeneca, если она будет ему предложена.

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