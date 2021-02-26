Макрон сказал, что привился бы вакциной AstraZeneca
- Reuters
«Моя очередь придёт, но у меня ещё есть время. Если именно эта вакцина будет предложена, я, естественно, пройду вакцинацию», — приводит РИА Новости его слова.
Так он ответил на вопрос о сдержанности в отношении вакцины AstraZeneca в ряде европейских стран.
«Я пройду вакцинацию, когда придёт время моей возрастной категории», — добавил Макрон.
Французский президент переболел коронавирусом в декабре 2020 года.
Ранее детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) подписал соглашение о поставках вакцины от коронавируса с AstraZeneca.