Макрон сказал, что привился бы вакциной AstraZeneca

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что согласился бы получить вакцину от COVID-19 производства компании AstraZeneca, если она будет ему предложена.

«Моя очередь придёт, но у меня ещё есть время. Если именно эта вакцина будет предложена, я, естественно, пройду вакцинацию», — приводит РИА Новости его слова.

Так он ответил на вопрос о сдержанности в отношении вакцины AstraZeneca в ряде европейских стран.

«Я пройду вакцинацию, когда придёт время моей возрастной категории», — добавил Макрон.

Французский президент переболел коронавирусом в декабре 2020 года.

Ранее детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) подписал соглашение о поставках вакцины от коронавируса с AstraZeneca.