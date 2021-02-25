В США прокомментировали новые санкции Британии против военных Мьянмы
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«Соединённые Штаты приветствуют дополнительные санкции, введённые правительством Великобритании против виновных в военном перевороте в Бирме», — написал Блинкен в Twitter.
Ранее глава британского МИД Доминик Рааб сообщил, что Великобритания ввела новые санкции против военной верхушки Мьянмы.
Отмечается, что в отношении шести военных, в дополнение к списку из 19 человек, введены визовые и финансовые санкции.