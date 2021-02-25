В США прокомментировали новые санкции Британии против военных Мьянмы

Соединённые Штаты приветствуют введённые ранее Великобританией дополнительные санкции против военных Мьянмы. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Соединённые Штаты приветствуют дополнительные санкции, введённые правительством Великобритании против виновных в военном перевороте в Бирме», — написал Блинкен в Twitter.

Ранее глава британского МИД Доминик Рааб сообщил, что Великобритания ввела новые санкции против военной верхушки Мьянмы.

Отмечается, что в отношении шести военных, в дополнение к списку из 19 человек, введены визовые и финансовые санкции.