В США прокомментировали новые санкции Британии против военных Мьянмы

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Соединённые Штаты приветствуют введённые ранее Великобританией дополнительные санкции против военных Мьянмы. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
В США прокомментировали новые санкции Британии против военных Мьянмы
  • © Chip Somodevilla
  • Gettyimages.ru

«Соединённые Штаты приветствуют дополнительные санкции, введённые правительством Великобритании против виновных в военном перевороте в Бирме», — написал Блинкен в Twitter. 

Ранее глава британского МИД Доминик Рааб сообщил, что Великобритания ввела новые санкции против военной верхушки Мьянмы.

Отмечается, что в отношении шести военных, в дополнение к списку из 19 человек, введены визовые и финансовые санкции.

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