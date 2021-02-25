МИД России опубликовал кадры выезда сотрудников посольства в КНДР на родину

Короткая ссылка
МИД России опубликовал кадры выезда сотрудников российского посольства в КНДР на родину.

«25 февраля на Родину вернулись 8 россиян-сотрудников российского Посольства в КНДР и членов их семей. Поскольку вот уже больше года границы закрыты и пассажирское сообщение прекращено, добираться домой пришлось долгим и трудным путём... », — говорится в сообщении в Twitter.

Как пишет РИА Новости, единственным мужчиной в группе и главным «двигателем» несамоходной дрезины на этот раз был третий секретарь посольства Владислав Сорокин.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить