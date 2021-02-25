МИД России опубликовал кадры выезда сотрудников посольства в КНДР на родину
«25 февраля на Родину вернулись 8 россиян-сотрудников российского Посольства в КНДР и членов их семей. Поскольку вот уже больше года границы закрыты и пассажирское сообщение прекращено, добираться домой пришлось долгим и трудным путём... », — говорится в сообщении в Twitter.
🛤25 февраля на Родину вернулись 8 россиян-сотрудников российского Посольства в КНДР и членов их семей.— МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) February 25, 2021
🚩Поскольку вот уже больше года границы закрыты и пассажирское сообщение прекращено, добираться домой пришлось долгим и трудным путём...
🔗 https://t.co/nFOWeVGdmnpic.twitter.com/G30qgWvjXG
Как пишет РИА Новости, единственным мужчиной в группе и главным «двигателем» несамоходной дрезины на этот раз был третий секретарь посольства Владислав Сорокин.