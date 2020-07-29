Российское посольство организовало эвакуацию 27 россиян из КНДР
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Об этом сообщается на странице диппредставительства в Facebook.
«29 июля из КНДР на родину вернулись 27 россиян», — сказано в заявлении.
Как отметило посольство, с учётом закрытых границ, сохраняющегося запрета на передвижение по территории КНДР и отмены международных авиарейсов решить задачу их эвакуации посольству было непросто.
Ранее сообщалось, что около 200 граждан России вернулись на родину вывозным рейсом из Африки.