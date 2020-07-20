Около 200 россиян вернулись на родину вывозным рейсом из Африки

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Около 200 граждан России вернулись на родину вывозным рейсом из Африки. Об этом сообщил исполняющий обязанности замглавы Департамента информации и печати МИД России Денис Микерин.
Около 200 россиян вернулись на родину вывозным рейсом из Африки
  • © CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing

«Только что приземлился самолёт с 205 человеками на борту. Это не только граждане России, но и граждане других государств, которые смогли этим рейсом вернуться как из африканских государств (в первую очередь), так и последняя остановка у нас была в Иордании», — приводит ТАСС его слова. 

Помимо россиян, на борту также находились пять граждан Украины и три гражданина Казахстана.

Ранее стало известно о вылете вывозного рейса «Аэрофлота» из Парижа в Москву.

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