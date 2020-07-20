Около 200 россиян вернулись на родину вывозным рейсом из Африки
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«Только что приземлился самолёт с 205 человеками на борту. Это не только граждане России, но и граждане других государств, которые смогли этим рейсом вернуться как из африканских государств (в первую очередь), так и последняя остановка у нас была в Иордании», — приводит ТАСС его слова.
Помимо россиян, на борту также находились пять граждан Украины и три гражданина Казахстана.
Ранее стало известно о вылете вывозного рейса «Аэрофлота» из Парижа в Москву.