Вывозным рейсом из Вьетнама вылетели 59 россиян
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«Рейс IAE4406 авиакомпании «ИрАэро» с 59 пассажирами на борту вылетел в Иркутск», — цитирует ТАСС генерального консула России в Хошимине Алексея Попова.
По его словам, на борту находятся россияне, которые зарегистрировались на портале «Госуслуги» и были включены в вывозные списки.
Он добавил, что сотрудники генконсульства оказывали содействие в отправке рейса.
Ранее чартерным вывозным рейсом из Ташкента в Ростов-на-Дону вылетел 61 гражданин России, сообщили в российском посольстве в Узбекистане.