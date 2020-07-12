Вывозным рейсом из Вьетнама вылетели 59 россиян

Вывозной рейс авиакомпании «ИрАэро» забрал 59 российских граждан из Вьетнама, самолёт проследует по маршруту Хошимин — Иркутск.

«Рейс IAE4406 авиакомпании «ИрАэро» с 59 пассажирами на борту вылетел в Иркутск», — цитирует ТАСС генерального консула России в Хошимине Алексея Попова.

По его словам, на борту находятся россияне, которые зарегистрировались на портале «Госуслуги» и были включены в вывозные списки.

Он добавил, что сотрудники генконсульства оказывали содействие в отправке рейса.

Ранее чартерным вывозным рейсом из Ташкента в Ростов-на-Дону вылетел 61 гражданин России, сообщили в российском посольстве в Узбекистане.