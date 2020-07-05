Более 60 россиян вылетели вывозным рейсом из Узбекистана

Чартерным вывозным рейсом из Ташкента в Ростов-на-Дону вылетел 61 гражданин России, сообщили в российском посольстве в Узбекистане.

«Чартерный рейс компании Uzbekistan Airways вылетел 5 июля из Ташкента в Ростов-на-Дону в 12:24 по местному времени (10:24 мск. — RT). На борту — 61 гражданин России и 27 иностранцев», — цитирует дипломата ТАСС.

Ожидается, что граждане Узбекистана вылетят в Ташкент обратным рейсом из Ростова-на-Дону.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью Антону Красовскому для проекта «Эпидемия» заявил, что за рубежом остаются не менее 20 тыс. желающих вернуться домой россиян.