Более 60 россиян вылетели вывозным рейсом из Узбекистана

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Чартерным вывозным рейсом из Ташкента в Ростов-на-Дону вылетел 61 гражданин России, сообщили в российском посольстве в Узбекистане.
Более 60 россиян вылетели вывозным рейсом из Узбекистана
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Чартерный рейс компании Uzbekistan Airways вылетел 5 июля из Ташкента в Ростов-на-Дону в 12:24 по местному времени (10:24 мск. — RT). На борту — 61 гражданин России и 27 иностранцев», — цитирует дипломата ТАСС.

Ожидается, что граждане Узбекистана вылетят в Ташкент обратным рейсом из Ростова-на-Дону.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью Антону Красовскому для проекта «Эпидемия» заявил, что за рубежом остаются не менее 20 тыс. желающих вернуться домой россиян.

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