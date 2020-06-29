Не менее 20 тысяч желающих вернуться домой россиян остаются за рубежом

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Не менее 20 тыс. российских граждан, выразивших желание вернуться домой в период пандемии, пока остаются за рубежом. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT.
Не менее 20 тысяч желающих вернуться домой россиян остаются за рубежом
  • РИА Новости

По его словам, на первом этапе было принято решение, что не более 500 человек в день могут вернуться вывозными рейсами в Москву и Московскую область и не более 200 человек — в другие регионы.

«Несмотря на то что основная масса вернулась, есть ещё не меньше пары десятков тысяч наших граждан, которых мы пока вывезти не смогли, в том числе потому, что они находятся в малодоступных для российской авиации местах за границей», — сказал глава МИД в интервью Антону Красовскому для проекта «Эпидемия».

Он отметил, что это может быть и в Океании, и на Филиппинах, и в Латинской Америке, где «экзотические места зачастую сопряжены с удалением от цивилизации».

Как рассказал Лавров, для вывоза оставшихся за границей граждан необходимо создавать вывозные хабы, а в России — ввозные хабы, откуда соответствующие регионы под свои гарантии «заберут этих людей и всех заверят, что вернувшиеся на родину граждане пройдут необходимые карантинные меры».

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