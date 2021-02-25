В Великобритании понизили уровень угрозы в связи с коронавирусом

Власти Великобритании понизили уровень угрозы, исходящей от коронавирусной инфекции COVID-19, с максимального, пятого уровня до четвёртого.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на медицинских работников Великобритании.

Как отмечается, риск перегрузки Национальной службы здравоохранения снижается.

Как уточняет издание, «четвёртый уровень» означает, что передача коронавируса «высока или растёт экспоненциально» по сравнению с «пятым уровнем», при котором «существует риск перегрузки системы здравоохранения».

Ранее сообщалось, что новый вариант коронавируса, получивший название B1525, выявлен в Великобритании.