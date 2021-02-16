The Guardian: новый вариант коронавируса обнаружен в Великобритании

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Новый вариант коронавируса, получивший название B1525, выявлен в Великобритании.
The Guardian: новый вариант коронавируса обнаружен в Великобритании
  • Reuters

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на исследователей из Эдинбургского университета.

Как сообщает издание, данный вариант был с помощью секвенирования генома образцов вируса обнаружен уже в 10 странах, включая Великобританию.

Отмечается, что в Великобритании обнаружено не менее 32 случаев данного варианта вируса, в Дании — 35, в Нигерии — 12. 

В США и Франции — семь и пять случаев соответственно, менее пяти случаев зафиксированы в Гане, Австралии, Канаде, Иордании и Испании.

Эксперт отмечают, что новый вариант вируса обладает «потенциально тревожным набором мутаций».

Ранее президент России Владимир Путин поручил проверить эффективность российских вакцин против новых штаммов коронавирусной инфекции COVID-19.

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