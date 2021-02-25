В Минобороны рассказали о применении «Искандеров» против террористов в Сирии

В Минобороны России сообщили, что «Искандеры» многократно успешно применялись в боевых условиях в Сирии против террористов.

«Оперативно-тактический ракетный комплекс 9К720-Э («Искандер-Э») испытывался и многократно успешно применялся в боевых условиях в Сирийской Арабской Республике против международных террористических группировок. Это даёт нам полное основание утверждать, что производимый в России ракетный комплекс 9К720-Э («Искандер-Э») является лучшим в мире в своём классе», — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о «невзорвавшихся» или «разорвавшихся на 10%» ракетах оперативно-тактических комплексов «Искандер» во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе осенью прошлого года.

В Минобороны России, комментируя данное заявление, отметили, что Армения не применяла свои «Искандеры» в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, весь боезапас ракет находился на складах вооружённых сил страны.